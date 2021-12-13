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Даже, если подарок от родителей: украинцев заставят платить налоги за старые квартиры

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
13 декабря, 15:07
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Налоговики смогут контролировать не только доходы украинцев, а и их расходы
Минфин готовит законопроект о налогах
Минфин готовит законопроект о налогах / Фото: Коллаж: Сегодня

В сентябре 2022 года украинцам доначислят налоги за расходы, которые они не смогут подтвердить. Коснется это и граждан, которые купили квартиру или частный дом. Правила ужесточат сразу после окончания налоговой амнистии.

Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко.

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"Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая будет иметь право доначислить сумму неуплаченных налогов", – заявил он.

Соответствующий законопроект готовит Минфин. Согласно которому, налоговики смогут контролировать не только взносы украинцев, которые они платят с доходов, а и их расходы.

Поскольку Государственная налоговая служба с 1995 года ведет учет всех доходов граждан, то сейчас может найти несовпадение в соотношении доходов и расходов. И, если окажется, что он тратит больше, чем зарабатывает, и не сможет объяснить откуда деньги – его заставят заплатить 19,5% налога.

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Если говорить о недвижимости, то платить могут заставить и за старые квартиры. Например, украинец решит продать квартиру, которую купил много лет назад. У налоговой может возникнуть вопрос, откуда украинец взял деньги, к примеру, 20 лет назад, чтобы купить это жилье. Примечательно, даже если это подарок родителей, за него также нужно будет заплатить налог.

На данном этапе еще неизвестны точные правила налогообложения, но, если имущество было куплено за теневые доходы, то можно избежать таких больших налогов. Для этого, необходимо принять участие в налоговой амнистии и можно будет заплатить за жилье всего 5%. В то же время, и здесь есть исключения.

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Украинских ФОПов ждут изменения

Украинские депутаты предлагают запретить некоторым физлицам-предпринимателям работать по упрощенной системе налогообложения.

Речь идет о законопроекте №6348. Согласно ему, из первой и второй группы ФЛП хотят исключить:

  • оптовых продавцов;
  • интернет-провайдеров;
  • риелторов;
  • аптеки;
  • медклиники;
  • врачей;
  • строителей.

Ранее "Сегодня" писал, что с первого декабря Государственная налоговая служба работает по-новому. А также, какие еще изменения ждут украинцы.

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