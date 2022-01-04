Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Українці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Податок на нерухомість підвищили: скільки доведеться платити у 2022 році

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 січня, 11:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За "зайві метри" доведеться платити більше
Податок на нерухомість у 2022 році зріс
Податок на нерухомість у 2022 році зріс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2022 році загальна ставка податку на нерухомість збільшиться на 25% (порівняно з 2021 роком).

Про це повідомляє ГУ ДПС у Київській області.

Реклама

Цього року податок на нерухомість становитиме 97,5 грн за 1 квадратний метр.

Підвищення податку зумовлене збільшенням мінімальної заробітної плати. Так, згідно із Законом України "Про державний бюджет України на 2022 рік" розмір мінімальної заробітної плати встановлено у розмірі 6500 грн та прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2481 грн.

Загальна ставка податку на нерухоме майно повинна становити не більше 1,5% розміру мінімальної зарплати. Тож за формулою: 6500 * 1,5% = 97,5.

Реклама

Нагадаємо, що загальна ставка податку на нерухомість відрізняється від ставки на земельну ділянку.

За що платитимуть українці?

Платити потрібно буде лише за зайві метри:

  • для квартир 60 метрів квадратних;
  • для приватних будинків 120 метрів квадратних;
  • для квартири та приватного будинку разом 180 метрів квадратних.

Коли платитимуть?

Податок на нерухомість сплачують один раз на рік. Нараховується він 1 липня за минулий рік. Для сплати в українців є 30 днів з 1 липня або 60 днів з моменту отримання повідомлення з податкової. При прострочені виплати сума податку на нерухомість автоматично зростає на 10%.

Реклама

Зауважимо, що на суму податку ніяк не впливає кількість людей, які прописані в будинку чи квартирі, та членів сім’ї.

Податок на земельну ділянку

Із 1 січня українці зобов'язані сплачувати мінімальне податкове зобов'язання на землю. Тобто власник землі зобов'язаний доплатити різницю між сумою сплачених до бюджету податків та зборів, якщо вона менша за МНО.

Це означає, що МНО у 2023 році буде нараховано за 2022 рік і становитиме 4% від нормативної грошової оцінки землі. Після 2023 року МНО зросте до 5%.

Деякі категорії громадян звільняються від сплати податку на земельну ділянку.

Раніше ми розповідали, який податок змусять платити за старі квартири та кому з українців повернуть частину сплачених податків.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Топ публікацій
Вікторія Барановська

Вікторія Барановська

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
4 січня. Едріан Сміт. Цього дня 12 рокі тому (2010) у місті Дубай відбулося урочисте відкриття хмарочоса “Бурдж-Халіфа”, спроектованого американським архітектором Едріаном Смітом…
На зустріч із героєм!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Іграшки на мільярди
Звідки їде новорічний настрій?
Отримай порцію свята
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти