"Українська мрія" стане реальністю: хто зможе взяти житло в іпотеку під 5% вже цьогоріч

Коли стартує державна програма "Українська мрія"

Незабаром стартує програма "Українська мрія" / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Державна програма "Українська мрія" буде запущена протягом січня-березня 2022 року. Вона передбачає іпотеку під 5% річних.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, продукт буде максимально простим та зрозумілим, а стати учасниками зможуть усі, хто отримує офіційні доходи.

"Є сім'я, яка заробляє 20-30 тис. грн сукупно. Наше завдання – дати цій сім'ї можливість отримати нову квартиру площею 60-70 кв. м за щомісячний платіж 10 тис. грн", – сказав Шурма.

Окрім цього, "Українська мрія" передбачає видачу кредитів під 5% для інших цілей, наприклад для купівлі електромобіля, розповів Шурма.

Планується, що 2022 року буде видано близько 30 тисяч іпотечних кредитів, а в подальшому цю кількість планують збільшити до 150 тисяч на рік. За словами представника ОП, бюджетні кошти використовують лише для старту.

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"Далі мають запрацювати монетарні інструменти, тобто коли ліквідність банківського сектора, українського чи західного, починає працювати в цих продуктах. В Америці, Китаї або Європі сума таких кредитів – трильйони доларів на рік", – зазначив речник.

Українці побили всі рекорди щодо мікрозаймів

Лише за перші три квартали 2021 року українці набрали мікрокредитів та швидких позичок на 49 млрд грн. Це аж на 261 млн більше, ніж за весь 2020 рік.

За даними порталу "Опендатабот", кількість мікрокредитів стрімко зростає щороку, і порівняно з 2020-м вона зросла аж на 20%.

Зростає і їхня середня сума, 2021 року розмір кредитів зріс на 11% порівняно із 2020-м.

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Раніше ми також писали, що відбувається із кредитами після смерті людини, та розповідали, як держава хоче впровадити субсидіювання відсоткової ставки лізингу електромобілів.