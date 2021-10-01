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Станет доступной для всех. В Украине хотят снизить процент на ипотеку

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 18:40
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Власти рассматривают возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем
Ранее он поручил Минфину проработать механизмы совершенствования программы "Доступные кредиты 5-7-9%
Ранее он поручил Минфину проработать механизмы совершенствования программы "Доступные кредиты 5-7-9% / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на выездном заседании фракции "Слуги народа" в Трускавце рассказал о дальнейших планах по доступной ипотеке. В частности, в правительстве рассматривают возможность запуска ипотеки под 5%.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

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"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5%. И – для всех", - говорится в сообщении.

Ранее он поручил Минфину совместно с руководителями областей проработать механизмы совершенствования инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%.

"Наша задача – чтобы программой доступных кредитов активнее пользовались предприниматели, которые создают рабочие месте и стимулируют развитие экономики", – сказал Шмыгаль на совещании с представителями банковского сектора.

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Напомним, несмотря на подорожание квартир, средние эффективные ставки по ипотеке в Украине по итогам мая снизились до 15,7% на первичном рынке недвижимости (месяцем ранее было 17,4%) и 13,4% на вторичном рынке (было 13,5%). При этом 87% всех ипотечных кредитов оформляется именно на вторичном рынке жилья.

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