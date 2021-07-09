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Квартиры в кредит стали дешевле: под какой процент дают ипотеку в Украине

9 июля 2021 14:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинцы предпочитают оформлять договоры на покупку жилья в кредит на вторичном рынке, а не на первичном

Объем выданных с начала года ипотечных кредитов приближается к 3 млрд грн

Объем выданных с начала года ипотечных кредитов приближается к 3 млрд грн / Фото: Сегодня, Pixabay

Несмотря на подорожание квартир, средние эффективные ставки по ипотеке в Украине по итогам мая снизились до:

  • 15,7% на первичном рынке недвижимости (месяцем ранее было 17,4%);
  • 13,4% на вторичном рынке (было 13,5%).

При этом 87% всех ипотечных кредитов оформляется именно на вторичном рынке жилья.

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Рынок ипотеки в Украине

Рынок ипотеки в Украине / Фото: НБУ

Об этом свидетельствуют результаты опроса банков, который провел Национальный банк Украины (НБУ).

За месяц финучреждения выдали 843 ипотечных кредита на общую сумму 666,9 млн грн. Средний размер кредита составил 791 тыс. гривен.

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В целом за первые пять месяцев года украинцы набрали ипотеки на 2,8 млрд гривен. Это в три раза больше, чем было в аналогичный период прошлого года.

Напомним, также в конце мая в Украине вступил в силу закон, который дает старт обновлению программы доступной ипотеки под 7% и запуску финансового лизинга жилья под 5% годовых.

Приоритетными группами для участия в программе лизинга станут не все. В первую очередь программа предназначена для таких категорий:

  • военные;
  • учителя;
  • медики;
  • полицейские;
  • внутренне перемещенные лица;
  • социально незащищенные слои населения.

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