Лізинг без відсотків? Як в Україні стимулюватимуть купівлю електрокарів

Програму субсидіювання планують запустити в кінці першого — на початку другого кварталу 2022 року

Запустят програму в кінці першого кварталу 2022 року / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні планують впровадити субсидіювання процентної ставки лізингу електромобілів. Запрацює програма в кінці першого — початку другого кварталу 2022

Про це повідомив заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма — пише Interfax.

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Шурма зауважив, що в Німеччині, Франції та Італії 70% покупок авто — це лізинг під 0,5%—1,5%. Натомість в Україні цей показник сягає 12%—17%, тобто за чотири роки українець виплачує вартість автомобіля двічі. Тож вищезгадана програма покликана підтримати громадян та допомогти їм у купівлі транспортного засобу.

Програма не для всіх

Так, Ростислав Шурма уточнив, що програму запустять не зі всіма автомобілями, а лише з електрокарами. Така практика допоможе в стимулюванні "зеленої" трансформації в країні.

Поки ця програма покликана в першу чергу допомогти саме українцям, а не власному виробництву, якого в Україні поки немає. Проте через два роки субсидіювання може бути поширене на виробників, які локалізували в Україні виробництво. Для цього процесу потрібно саме стільки часу.

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"Ця програма діятиме в універсальному вигляді два роки, а далі поширюватиметься на виробників, які локалізували виробництво. Посилаємо такий сигнал ринку: якщо хочете утримати свій продукт конкурентоспроможним не тільки зараз, але і через два роки — займайтеся локалізацією", — зазначив Шурма.

Електротранспорт в Україні

15 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила два закони про стимулювання розвитку електротранспорту в Україні:

до 2030 року звільнені від сплати ПДВ та ввізного мита комплектуючі для власного виробництва електротранспорту;

до кінця 2025 року — від ПДВ операції з ввезення та/або постачання електромобілів.

Нагадаємо, з 2016 року в Україні не стягується ввізне мито на електромобілі і до 2022 продовжено звільнення від сплати ПДВ. Ставка акцизу встановлена на рівні одного євро на 1 кВт/год ємності електроакумулятора.

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Зауважимо також, що 2021 року реєстрації нових і старих електромобілів в Україні збільшилися на 18,9%, в порівнянні з 2020 роком.

Бали замість штрафів

В Україні хочуть ввести штрафні бали для водіїв. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді.

Відповідно до Закону №6502, набравши 12 таких балів, водій втратить свої права.

Нагадаємо, ініціативу намагалися втілити у життя ще у 2015 році, але вона так повноцінно і не запрацювала. Зараз же нардепи хочуть покращити її та доповнити.

Ініціаторами законопроєкту є депутати від "Слуги народу". Вони пропонують, щоб водій, який порушує ПДР, не лише платив штраф грошима, але й отримував штрафні бали:

1 бал — непристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без автокрісла;

2 бали — брудні номери, перевищення швидкості на 20 км/год та більше, проїзд на "червоний";

3 бали — значні порушення правил дорожнього руху, зупинка на смузі для громадського транспорту;

5 балів — перевищення швидкості на 50 км/год, створення аварійної ситуації.

Якщо за рік водій назбирав 12 і більше таких балів, то спеціальний уповноважений Нацполіції визнає його водійське посвідчення недійсним. А щоб повернути права, потрібно заново скласти теоретичний та практичний іспит.

Для водіїв, що отримали права менше року тому, посвідчення блокуватимуть, коли ті наберуть 8 балів.

Нагадаємо, для українських водіїв у 2022 році передбачені нововведення. Серед них нові штрафи, подорожчання автомобілів та обов'язковий техогляд.

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