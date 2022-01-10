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Бали замість штрафів? Українських водіїв каратимуть по-новому

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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10 січня, 12:19
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Подібну ініціативу намагалися впровадити ще 2015 року, але вона так і не запрацювала
12 балів — позбавлення водійського посвідченння
12 балів — позбавлення водійського посвідченння / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні хочуть ввести штрафні бали для водіїв. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді.

Відповідно до Закону №6502, набравши 12 таких балів, водій втратить свої права.

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Нагадаємо, ініціативу намагалися втілити в життя ще у 2015 році, але вона так повноцінно і не запрацювала. Зараз же нардепи хочуть покращити її та доповнити.

За що нараховуватимуться бали?

Ініціаторами законопроєкту є депутати від "Слуги народу". Вони пропонують, щоб водій, який порушує ПДР, не лише платив штраф грошима, але й отримував штрафні бали:

  • 1 бал — непристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без автокрісла;
  • 2 бали — брудні номери, перевищення швидкості на 20 км/год та більше, проїзд на "червоний";
  • 3 бали — значні порушення правил дорожнього руху, зупинка на смузі для громадського транспорту;
  • 5 балів — перевищення швидкості на 50 км/год, створення аварійної ситуації.

Якщо за рік водій назбирав 12 і більше таких балів, то спеціальний уповноважений Нацполіції визнає його водійське посвідчення недійсним. А щоб повернути права, потрібно заново скласти теоретичний та практичний іспит.

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Для водіїв, що отримали права менше року тому, посвідчення блокуватимуть, коли ті наберуть 8 балів.

Термін дії штрафних балів

Кожні 365 днів накопичені бали анулюються.

Водій може оскаржити в суді призупинення дії прав, але під час розгляду справи їздити йому все одно заборонено. Якщо ж порушник не дотримав цього правила і сів за кермо, то заплатить штраф у розмірі 3400 грн.

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Зміни для водіїв

З 28 грудня 2021 року тим водіям, які вчилися їздити на "автоматі", забороняється керувати "механікою".

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1007, було введено зміни до порядку видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

У посвідченні зʼявилася графа 12, у якій є позначка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

За наявності такої інформації у свідоцтві водії зможуть керувати авто тільки з АКП, а за її відсутності – з будь-якою. Зміни не зачеплять тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.

Раніше ми писали, за що українці платитимуть більше 300 тисяч гривень штрафів, а також розповідали, скільки у 2022 році будуть вираховувати із заробітної плати.

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