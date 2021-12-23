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У Китаї "заморозили" Tesla та Porsche: як працюють електрокари при мінус 20 градусах

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
23 грудня, 13:25
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Більшість електромобілів втрачають від 40 до 60% свого запасу ходу при температурі мінус 20 градусів
Усі машини перед тестуванням зарядили на 100%
Усі машини перед тестуванням зарядили на 100% / Фото: Колаж: Сьогодні

У Китаї експерти протестували 48 відомих електромобілів на те, як вони працюють у морозну погоду. Їх використовували під час холодів на вулицях та трасах країни.

Про це повідомляє "Укравтопром".

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Серед цих авто відомі не лише у Китаї, а й у всьому світі. Наприклад Tesla Model Y та Model 3, Porsche Taycan, Audi e-tron, Volkswagen ID.3, Geely Geometry C та Polestar 2. Їх випробували в умовах температури до мінус 20 градусів та сильного снігопаду.

Усі машини перед тестуванням зарядили на 100% та на ніч залишили на вулиці. А розпочали експеримент із економічного режиму з функцією відновлення кінетичної енергії при гальмуванні.

Експерти з'ясували, що більшість електромобілів втрачають від 40 до 60% свого запасу ходу за температури мінус 20 градусів.

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Виявилося, що найкраще працює китайська Weilai EC6, автомобіль зберіг 54,8% і подолав 336,9 км при заявлених 615 км.

На другому місці ще один "китаєць" – Wuling Hongguang Mini EV. Виробник заявив, що це авто має проїхати 170 км, а на морозі йому вдалося подолати 103,2 км (60,7%).

У лідерах також Tesla Model Y – вона економить більше 47% енергії, при пробігу 594 км у неї 279,6 км.

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Інші моделі дали такі результати:

  • Geely Geometry C (50,2%, 276,2 км. з 550);
  • Audi e-tron (58,6", 272,3 км із 465);
  • Polestar 2 48,2%, 246,6 км. з 512);
  • Porsche Taycan (54,6%, 226,2 км. з 414);
  • Tesla Model 3 (42,8%, 200,2 км із 468);
  • Volkswagen ID.3 (38,91% 167,3 км із 430 км).

У Китаї виробляють конкурента Tesla

Zeekr 001 є суббрендом Geely – це електромобіль преміум-категорії. Ця модель отримала двомоторну силову установку, акумулятор – ємність 100 кВт-годин та 3 варіанти вартістю між 281 тис. та 360 тис. юанів (1 146 340 – 1 468 620 гривень).

У електромобілі запас ходу – від 526 до 712 км залежно від режиму руху. Його виміряли за циклом NEDC, який вже застарів, але й досі використовується у Китаї.

Раніше ми повідомляли, що у автомобілях Tesla функція Sentry Mode отримала оновлення, що дозволить автомобілю вести пряму трансляцію відео на смартфон власника.

Нагадаємо, що в Україні у вересні встановили новий рекорд з кількості нових електромобілів, зареєстрованих протягом одного місяця.

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