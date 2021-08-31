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Світові продажі електромобілів злетіли вдвічі: що купують крім Tesla

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
31 серпня, 17:05
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Майже половина проданих авто припала на ринок Китаю
Лідером глобального ринку за підсумками першого півріччя стала Tesla (на фото глава компанії Ілон Маск) - 15% частки ринку. Колаж: "Сьогодні"
Лідером глобального ринку за підсумками першого півріччя стала Tesla (на фото глава компанії Ілон Маск) - 15% частки ринку. Колаж: "Сьогодні"

Продажі електромобілів в світі в першому півріччі цього року, в порівнянні c минулим роком, зросли на 160% – до 2,6 млн штук.

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Про це йдеться в дослідженні міжнародної аналітичної компанії Canalys.

Зазначається, що 47% проданих електрокарів прийшло на ринок Китаю, 40% – на ринок Європи, 10% – на ринок США.

Компаніями-лідерами глобального ринку за підсумками першого півріччя стали:

  • американська компанія Tesla – 15% частка ринку;
  • німецька VW Group – 13%;
  • китайський SGMW – 11%;
  • німецька BMW Group – 6%;
  • транснаціональна компанія Stellantis – 6%.

Держава популяризує електромобілі

Тільки 12 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє від податку на додану вартість (ПДВ) ввезення електромобілівв Україні до 31 грудня 2025 року. Крім того, до переліку транспортних засобів, на які поширюється ця пільга, додаються електробуси, електровантажівки, електроспецтехніка.

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Закони також передбачають, що під час держзакупівель транспортних засобів частка авто з електричними двигунами має становити не менше за 50% до 2030 року. До 1 січня 2029 року тимчасово будуть звільнені від сплати ввізного мита комплектувальні вироби, а також обладнання, потрібне для виробництва електричних транспортних засобів.

Глобальний прогноз

Вже до 2040 року дві третини всіх продаваних автомобілів у світі становитимуть електрокари, підрахували аналітики BloombergNEF. На їхню думку, в найближчі 20 років продажі електромобілів виростуть в 22 рази – з 3 млн в 2020 році до 66 млн в 2040-му. Найбільше популярність "зелених" авто виросте в Європі і Китаї.

Розвиток ринку електромобілів прискорюється завдяки:

  • поліпшенню характеристик акумуляторів;
  • зниження вартості акумуляторів;
  • збільшення кількості пунктів зарядки:
  • державній політиці, яка стимулює відмову від авто з ДВЗ.

Раніше ми повідомляли, що всі автобуси в українських містах стануть електричними.

Також нагадаємо, що АвтоКрАЗ почне випускати електромобілі. Вантажні машини і автобуси.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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