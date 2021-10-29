Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Безпека нового рівня? У Tesla з'явилася нова функція

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
29 жовтня, 12:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Власники Tesla можуть віддалено розмовляти через динамік електромобіля, якщо той увімкнений
Для власників Tesla функцію Sentry Mode включено до передплати Premium Connectivity
Для власників Tesla функцію Sentry Mode включено до передплати Premium Connectivity / Фото: Колаж: Сьогодні

У автомобілях Tesla функція Sentry Mode отримала оновлення, що дозволить автомобілю вести пряму трансляцію відео на смартфон власника.

Про це повідомляє The Verge.

Реклама

Тепер користувачі можуть віддалено спостерігати за оточенням електромобіля, коли його припарковано, щоб переконатися в його безпеці. Раніше Sentry Mode записувала відео лише локально.

Зазначимо, що функція "Доступ до камери в режимі реального часу" працює лише з iOS програмою Tesla. У компанії запевнили, що відео піддається наскрізному шифруванню, так що ніхто, крім власника, не зможе його переглядати.

Крім того, власник компанії Ілон Маск анонсував, що тепер завдяки оновленій функції власники можуть віддалено розмовляти через динамік електромобіля, якщо той включений.

Реклама

Для власників Tesla функція Sentry Mode включена у передплату Premium Connectivity і коштує 10 доларів на місяць. Спочатку її пропонують безкоштовно – для власників Model 3 та Model Y терміном на 30 днів та один рік для Model S та Model X.

Завдяки пакету Premium Connectivity власники електрокарів можуть отримати доступ до послуг потокової передачі відео та музики через інформаційно-розважальний центр автомобіля.

Раніше ми повідомляли, що на українських заводах у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. А минулого місяця випуск автотранспорту зріс на 64%.

Реклама

Нагадаємо як рахувати акциз на розмитнення "євроблях" за новими пільговими правилами. Найчастіше вартість розмитнення становить близько 1000-1200 євро.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Рекордна сума
Відмова від готівки
Хочу знати детальніше
Порийся в скарбничці
Копійки за ціною "євробляхи"
Цікаво!
Чорне золото
Підземні мільярди
Прибуток вражає!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Бізнес-економіка
Що змінить карантин?
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Цікаво!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,01
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти