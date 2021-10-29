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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Безопасность нового уровня? У Tesla появилась новая функция

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 октября, 12:02
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Владельцы Tesla могут удаленно разговаривать через динамик электромобиля, если тот включен
Для владельцев Tesla функция Sentry Mode включена в подписку Premium Connectivity
Для владельцев Tesla функция Sentry Mode включена в подписку Premium Connectivity / Фото: Коллаж: Сегодня

У автомобилях Tesla функция Sentry Mode получила обновление, которое позволит автомобилю вести прямую трансляцию видео на смартфон владельца.

Об этом сообщает The Verge.

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Теперь пользователи могут удаленно наблюдать за окружением электромобиля, когда он припаркован, чтобы убедиться в его безопасности. Раньше Sentry Mode записывала видео только локально.

Отметим, что функция "Доступ к камере в режиме реального времени" работает только с iOS приложением Tesla. В компании заверили, что видео подвергается сквозному шифрованию, так что никто кроме владельца не сможет его просматривать.

Кроме того, владелец компании Илон Маск анонсировал, что теперь, благодаря обновленной функции, владельцы могут удаленно разговаривать через динамик электромобиля, если тот включен.

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Для владельцев Tesla функция Sentry Mode включена в подписку Premium Connectivity и стоит 10 долларов в месяц. Снача ее предлагают бесплатно – для владельцев Model 3 и Model Y сроком на 30 дней и один год для Model S и Model X.

Благодаря пакету Premium Connectivity владельцы электрокаров могут получить доступ к сервисам потоковой передачи видео и музыки через информационно-развлекательный центр автомобиля.

Ранее мы сообщали, что на украинских заводах в сентябре, собрали 909 транспортных средств. А в прошлом месяце выпуск автотранспорта вырос на 64%.

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