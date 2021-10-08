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В Украине вдвое выросло производство авто

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
8 октября, 11:04
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В сентябре производство автотранспорта выросло на 64%
С начала 2021 года в Украине изготовили 6710 ед. автотранспортных средств
С начала 2021 года в Украине изготовили 6710 ед. автотранспортных средств / Фото: Коллаж: Сегодня

На украинских заводах, в сентябре, собрали 909 транспортных средств. По сравнению с прошлым месяцем, выпуск автотранспорта вырос на 64%.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтопрома.

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В сентябре собрали 809 легковых автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом году. Коммерческих авто – 19, это почти в пять раз больше чем в сентябре 2020 года. А также сделали 81 автобус, их производство увеличилось на 11%.

С начала 2021 года в Украине изготовили 6710 ед. автотранспортных средств – это в 2,2 раза больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

За девять месяцев 2021 года изготовили:

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  • легковых автомобилей – 6135 шт. (+ 136%);
  • коммерческих авто – 39 шт. (+ 22%);
  • автобусов – 536 шт. (+ 15%).

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