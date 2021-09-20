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"Евробляхи" стали непопулярными? Почему спрос на авто из США резко вырос

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
20 сентября, 15:28
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Спад интереса на авто из США, Литвы, Польши и Германии неожиданно снизился
"Евробляхи" начали уступать по популярности авто из США
"Евробляхи" начали уступать по популярности авто из США / Фото: Коллаж: Сегодня

Спрос на авто из США за три года вырос на 33%. При этом скачок роста пришелся на апрель-май 2020. Тогда же произошел спад интереса к авто из Литвы, Польши и Германии.

Об этом говорится в исследовании цифровой консалтинговой компании "Ольшанский и Партнеры".

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Практически половина всего спроса приходится на авто из США, Литвы, Польши и Германии. Их ищут в Google более 433 тыс. раз в месяц (48,2% из общего количества).

США, Литва, Германия — лидеры по интересу к б/у авто

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Как сайту "Сегодня" рассказала автор идеи исследования, директор по развитию бизнеса "Ольшанский и партнеры" Анна Артеменко, количество и динамику спроса на авто из определенных стран в конечном счете определяет сам покупатель.

"По сути это реакция на какие-то факторы, которые для него важны в процессе поиска и принятия решения. И не обязательно это будет только цена. Это может быть что угодно – репутация конкретной площадки-агрегатора, сарафанное радио, таможенное законодательство, рекомендации продавцов или их выбор, сроки и условия доставки, простота процесса покупки или аргумент "потому что друг недавно пригнал оттуда", – объясняет Анна Артеменко.

В то же время самой большой популярностью неизменно пользуются авто из Украины: их ищут в Google более 320 тыс раз в месяц. За три года такой вид спроса вырос на 6% (с 272,5 тыс. до 288 тыс. запросов в месяц).

Автомобили б/у в США неожиданно подорожали

Спрос на подержанные автомобили за последнее время вырос не только в Украине. Б/у машины популярных моделей в США даже стали стоить дороже своей первоначальной цены. Разница порой достигает нескольких тысяч долларов. Эксперты объясняют такую ситуацию дефицитом микросхем в автоиндустрии.

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Ранее мы также писали, как будут считать акциз на растаможку евроблях по новым льготным правилам. В большинстве случаев стоимость растаможивания составляет около 1000-1200 евро.

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