Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

В Україні вдвічі зросло виробництво авто

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
8 жовтня, 11:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У вересні виробництво автотранспорту зросло на 64%
З початку 2021 року в Україні виготовили 6710 од. автотранспортних засобів
З початку 2021 року в Україні виготовили 6710 од. автотранспортних засобів / Фото: Колаж: Сьогодні

На українських заводах, у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. Порівняно з минулим місяцем, випуск автотранспорту виріс на 64%.

Про це повідомляє пресслужба Укравтопрому.

Реклама

У вересні зібрали 809 легкових автомобілів, що на 3% більше, ніж торік. Комерційних авто – 19, це майже уп’ятеро більше аніж у вересні 2020 року. А також зробили 81 автобус, їх виробництво збільшилось на 11%.

З початку 2021 року в Україні виготовили 6710 од. автотранспортних засобів – це у 2,2 раза більше, ніж за перші дев’ять місяців минулого року.

За дев'ять місяців 2021 року виготовили:

Реклама
  • легкових автомобілів – 6135 шт. (+136%);
  • комерційних авто – 39 шт. (+22%);
  • автобусів – 536 шт. (+15%).

Читайте також:

Вживані авто в США несподівано подорожчали

Попит на старі автомобілі останнім часом зріс не лише в Україні. Вживані машини популярних моделей у США навіть стали коштувати дорожче за свою первісну ціну. Різниця часом досягає кількох тисяч доларів. Експерти пояснюють таку ситуацію дефіцитом мікросхем в автоіндустрії.

Раніше ми також писали, як рахуватимуть акциз на розмитнення євроблях за новими пільговими правилам. У більшості випадків вартість розмитнення становить близько 1000-1200 євро.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
"Північний потік - 2"
Більше новин
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.44

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти