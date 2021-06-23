Вживані автомобілі в США несподівано стали дорожчими за нові

Американці стали пересідати на б/в авто / Фото: REUTERS/Mike Blake

Попит на старі автомобілі за останній час виріс не тільки в Україні. Б/в машини популярних моделей в США навіть стали коштувати дорожче своєї початкової ціни. Різниця часом досягає декількох тисяч доларів. Експерти пояснюють таку ситуацію дефіцитом мікросхем в автоіндустрії, пише Associated Press.

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Наприклад, Toyota Tacoma SR 2019 року, заводська ціна якої становила близько 29 тис доларів, продається по 33 тис. доларів. Ще на першому етапі угоди дилери переплачують майже тисячу доларів, щоб придбати стару машину, а потім перепродати її кінцевому споживачеві.

За рік ціни на транспортні засоби в США виросли майже на 30%. Ця "надбавка" поширилася не тільки на нові, але і на старі авто. Середня ціна авто в червні склала 26,457 тисячі доларів.

"Відсутність нових транспортних засобів і високі ціни привели до того, що на ринок вживаних автомобілів прийшло більше людей, тому попит там виріс", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, за 2020 рік Україна витратила на імпорт автотранспорту більш 4,2 млрд доларів. Всього в країну ввезли 531,4 тис. автомобілів і автобусів. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина.

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