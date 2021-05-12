Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення євроблях: як рахуватимуть акциз

За пільговим механізмом можна розмитнити лише один автомобіль однієї категорії одного власника

Фото: колаж Сьогодні

Президент Володимир Зеленський підписав закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

На Банковій сподіваються, що буде тимчасово спрощено механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, який посприяє захисту довкілля від шкідливих викидів.

Тепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією старше п'яти років, ввезені до України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Читайте також: Розмитнення авто коштуватиме 1000 євро: Рада ухвалила закони про "євробляхи"

Реклама

Сума акцизного податку залежатиме від віку автомобіля, обсягу і типу двигуна і не залежатиме від його вартості. Базова ставка коливатимпеться від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме 1000 євро.

Там наголошують, що такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом. Однак за пільговим механізмом може бути розмитнений лише один автомобіль однієї категорії одного власника.

На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набуття чинності законами. Учасники АТО/ООС зможуть скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам Євро-2 і вище, походять з держави-окупанта (тобто Росії) або ввозяться з тимчасово окупованої території України.

Закони набувають чинності з наступного дня після опублікування і вводяться в дію через один місяць з дня набрання ними чинності.

Реклама

Нагадаємо, 15 квітня Верховна Рада ухвалила закони № 1402-IX і № 1403-IX про "євробляхи", згідно з ними розмитнення авто коштуватиме 1000 євро.