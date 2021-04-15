Розмитнення авто коштуватиме 1000 євро: Рада прийняла закони про "євробляхи"

Пільги отримають не всі – в документах прописані обмеження за віком автомобіля і екологічним стандартом

Митне оформлення "євроблях", які в'їхали до України до кінця 2020 року, коштуватиме не більше 1000 євро. Пільгове розмитнення діятиме протягом 180 днів з моменту вступу в силу законів, які його передбачають. Це № 4643-д і № 4644-д, які Верховна Рада прийняла в другому читанні 15 квітня. "За" проголосували 235 і 237 нардепів відповідно.

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Митне оформлення "євроблях" проводитимуть без урахування вартості автомобіля та сплати ввізного мита. Базою оподаткування ПДВ стане виключно акцизний податок. Його визначать за ставкою, яка залежить від віку автомобіля, об'єму двигуна і типу палива. У парламенті розрахували, що саме ці платежі в сумі і складуть не більше 1000 євро.

Пільгове розмитнення не поширюється на автомобілі, випущені раніше 1995 року, і ті, які не відповідають екологічному стандарту Євро-2 і вище.

Розмитнити за пільговим акцизом дозволять один транспортний засіб однієї категорії на одну людину. Тобто один і той же українець зможе зареєструвати один легковик, одна вантажівку і один причіп.

Як розрахувати новий акциз для "євробляхи"?

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Формула акцизного податку – "Ставка = Базова ставка + Vе + Fе", де:

→ Базова ставка визначається, виходячи з кількості років з року виготовлення авто до року визначення ставки податку:

Кількість років з року виготовлення транспортного засобу Ставка в євро 0 – 9 0 10 25 11 50 12 75 13 100 14 125 15 і більше 150

→ Vе визначається множенням об'єму циліндрів двигуна (в куб. см) на коефіцієнт, який становить:

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна – для ТЗ з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. см (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна – від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів (включно);

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна – від 3001 куб. см до 4000 куб. сантиметрів (включно).

→ Fе залежить від типу двигуна і становить:

для авто, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом, – 0 євро;

для авто, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), – 100 євро;

для авто, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і електричним двигуном (одним або декількома), – 0 євро.

Нагадаємо, раніше "євробляхери" вимагали на мітингу під будівлею парламенту ухвалення іншого законопроекту. Вони хотіли повного скасування акцизу для всіх легкових авто.

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