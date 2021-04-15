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Растаможка авто будет стоить 1000 евро: Рада приняла законы о "евробляхах"

15 апреля, 20:16

Ксения Капустинская , Игорь Тимофеев

Льготы получат не все – в документах прописаны ограничения по возрасту автомобиля и экологическому стандарту

Таможенное оформление "евроблях", въехавших в Украину до конца 2020 года, будет стоить не более 1000 евро. Льготная растаможка будет действовать в течение 180 дней с момента вступления в силу законов, которые ее предусматривают. Это № 4643-д и № 4644-д, которые Верховная Рада приняла во втором чтении 15 апреля. "За" проголосовали 235 и 237 нардепов соответственно.

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Таможенное оформление "евроблях" будут проводить без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины. Базой обложения НДС станет исключительно акцизный налог. Его определят по ставке, которая зависит от возраста автомобиля, объема двигателя и типа топлива. В парламенте рассчитали, что именно эти платежи в сумме и составят не более 1000 евро.

Льготная растаможка не распространяется на автомобили, выпущенные раньше 1995 года, и те, которые не соответствуют экологическому стандарту Евро-2 и выше.

Растаможить по льготному акцизу разрешат одно транспортное средство одной категории на одного человека. То есть один и тот же украинец сможет зарегистрировать одну "легковушку", один грузовик и один прицеп.

Как рассчитать новый акциз для "евробляхи"?

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Формула акцизного налога – "Ставка = Базовая ставка + Vе + Fе", где:

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→ Базовая ставка определяется, исходя из количества лет с года изготовления авто до года определения ставки налога:

Количество лет с года изготовления транспортного средстваСтавка в евро
0 – 90
1025
1150
1275
13100
14125
15 и больше150

→ Vе определяется умножением объема цилиндров двигателя (в куб. см) на коэффициент, который составляет:

  • 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для ТС с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. см (включительно);
  • 0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);
  • 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – от 3001 куб. см до 4000 куб. сантиметров (включительно).

→ Fе зависит от типа двигателя и составляет:

  • для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом, – 0 евро;
  • для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), – 100 евро;
  • для авто, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими), – 0 евро.

Напомним, ранее "евробляхеры" требовали на митинге под зданием парламента принятия другого законопроекта. Они хотели полной отмены акциза для всех легковых авто.

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Источник: Сегодня

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