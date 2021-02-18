Рада дала добро на розмитнення "євроблях" по 1000 євро

Вартість автомобіля більше не братиметься до уваги при розмитненні

В Україні збираються проводити митне оформлення "євроблях" без врахування вартості автомобіля та сплати ввізного мита. Базою оподаткування на додану вартість (ПДВ) стане виключно акцизний податок.

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Його сума визначатиметься за ставкою, що залежить від віку транспортного засобу, об'єму двигуна і типу пального. За підрахунками профільного комітету Ради, в результаті вартість розмитнення "євробляхи" становитиме до 1000 євро.

Такі зміни передбачають законопроєкти № 4643-д і № 4644-д, які Верховна Рада прийняла в першому читанні. За проголосували 259 і 293 нардепи відповідно. Пільговий акциз діятиме протягом 180 днів з моменту набрання законами чинності.

При цьому самі "євробляхери" вимагали на мітингу під будівлею парламенту прийняття іншого законопроєкту. Він передбачає дозвіл розмитнити авто без застосування штрафних санкцій, але за умови сплати митних платежів та добровільного внеску в 8,5 тис. гривень до держбюджету.

Як розрахувати новий акциз для "євробляхи"?

Формула акцизного податку – "Ставка = Базова ставка + Vе + Fе", де:

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→ Базова ставка визначається, виходячи з кількості років з року виготовлення авто до року визначення ставки податку:

Кількість років з року виготовлення транспортного засобу Ставка в євро 0 – 9 0 10 25 11 50 12 75 13 100 14 125 15 і більше 150

→ Vе визначається множенням об'єму циліндрів двигуна (в куб. см) на коефіцієнт, який становить:

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна – для ТЗ з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. см (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна – від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів (включно);

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна – від 3001 куб. см до 4000 куб. сантиметрів (включно).

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→ Fе залежить від типу двигуна і становить:

для авто, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом, – 0 євро;

для авто, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), – 100 євро;

для авто, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і електричним двигуном (одним або декількома), – 0 євро.

Нагадаємо, тепер в Україні штрафувати власників "євроблях" мають право і співробітники поліції, і співробітники митниці. Щоправда, "євробляхерів" пообіцяли не зупиняти без причини до остаточного ухвалення нових законів.

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Як підрахував голова фінкомітету Ради Олександр Ковальчук, автомобілів, що в'їхали до України до 31 грудня 2020 року і порушили митні правила, налічується близько 400-500 тис. штук.

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