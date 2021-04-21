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На пільгове розмитнення "євроблях" встигнуть не всі: знайшлися три проблеми

21 квітня, 09:32

Ксенія Капустинська , Віталій Андронік

Навіть якщо власник автомобіля на єврономерах буде дуже поспішати, шансів мало. Багато що залежить від державних органів, причому не тільки українських

Розмитнення авто в Україні подешевшало. Верховна Рада прийняла два закони: 4643-д і 4644-д, які знижують в кілька разів вартість розмитнення "євроблях". Пільговий період буде діяти 180 днів. Більше часу дають учасникам бойових дій – 270 днів (вони повинні довести, що знаходилися на території ООС більше 90 днів). І, як з'ясував сайт "Сьогодні", можна просто не встигнути скористатися пільговим розмитненням. Експерти перераховують три проблеми, які завадять власникам "євроблях" вкластися в терміни.

  • Проблема 1. Зняття з реєстрації за кордоном
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Щоб пройти всю процедуру розмитнення, власник авто має зняти машину з іноземної реєстрації. Для цього потрібно виїхати за кордон.

"Для тих, хто захоче пройти всю процедуру, основною проблемою буде зняття з реєстрації. Через COVID-19 перетин кордону і робота держорганів обмежені та є додаткові вимоги. Для власників авто це створить незручності. Можливо, це компенсує низька ціна розмитнення, тому що економія суттєва", – розповів співзасновник громадської організації "Доступне авто" Інституту досліджень авторинку" Михайло Катрук.

  • Проблема 2. Наявність оригіналу інвойсу або купчої

У власника "євробляхи" має бути оригінал інвойсу або купчої. Якщо українець не власник авто юридично, то доведеться шукати власника. Проблеми можуть виникати з автомобілями на литовських номерах. Ці авто масово оформлялися на фіктивні фірми в Литві і передавалися українським покупцям за дорученням. Зараз багатьох таких фірм вже не існує.

  • Проблема 3. Реєстрація авто в Україні

За різними даними, кількість "євроблях" в Україні становить близько 500 тис. Розмитнити їх за 180 днів неможливо, вважає Катрук.

В Україні не будуть встигати провести стільки дій. Якщо митниця ще працює стабільно і практично цілодобово, то ще треба пройти сертифікацію, а потім поставити авто на реєстрацію в сервісному центрі – для цього треба ставати в чергу, в якій можна пробути кілька місяців.

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Нагадаємо, раніше "євробляхери" вимагали на мітингу під будівлею парламенту прийняття іншого законопроекту. Вони хотіли повного скасування акцизу для всіх легкових авто.

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Джерело: Сьогодні

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