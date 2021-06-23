Автомобили б/у в США неожиданно стали дороже новых

Дилерам приходится переплачивать по тысяче долларов за возможность купить машину популярной модели. Конечный покупатель получает еще и наценку

Американцы стали пересаживаться на б/у авто / Фото: REUTERS/Mike Blake

Спрос на подержанные автомобили за последнее время вырос не только в Украине. Б/у машины популярных моделей в США даже стали стоить дороже своей первоначальной цены. Разница порой достигает нескольких тысяч долларов. Эксперты объясняют такую ситуацию дефицитом микросхем в автоиндустрии, пишет Associated Press.

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Например, Toyota Tacoma SR 2019 года, заводская цена которой составляла около 29 тыс. долларов, продается по 33 тыс. долларов. Еще на первом этапе сделки дилеры переплачивают почти тысячу долларов, чтобы приобрести подержанную машину, и потом перепродать ее конечному потребителю.

За год цены на транспортные средства в США выросли почти на 30%. Эта "надбавка" распространилась не только на новые, но и на подержанные авто. Средняя цена авто в июне составила 26,457 тысячи долларов.

"Отсутствие новых транспортных средств и высокие цены привели к тому, что на рынок бывших в употреблении автомобилей пришло больше людей, поэтому спрос там вырос", - говорится в материале.

Напомним, за 2020 год Украина потратила на импорт автотранспорта более 4,2 млрд долларов. Всего в страну ввезли 531,4 тыс. автомобилей и автобусов. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия.

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