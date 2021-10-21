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Конкурент Tesla? У Китаї запустили виробництво нового електрокару

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
21 жовтня, 11:07
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Geely планує відкрити у 10 містах до кінця 2021 року надшвидкі зарядні станції
Zeekr 001 - це електромобіль преміум-категорії
Zeekr 001 - це електромобіль преміум-категорії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Китаї з 23 жовтня почнуть виробництво китайського електрокару компанії Geely, який може стати конкурентом Tesla Model S.

Про це повідомляє УкрАвтопром.

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Zeekr 001 є суббрендом Geely – це електромобіль преміум-категорії. Ця модель отримала двомоторну силову установку, акумулятор – місткість 100 кВт-годин та 3 варіанти вартістю між 281 тис. та 360 тис. юанів (1 146 340- 1 468 620 гривень).

У електромобіля запас ходу – від 526 до 712 км залежно від режиму руху. Його виміряли по циклу NEDC, який вже застарів, але досі використовується в Китаї.

Крім нового електромобіля, компанія планує відкрити у 10 містах до кінця 2021 року надшвидкі зарядні станції потужністю 360 кВт .

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Раніше ми повідомляли, що на українських заводах у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. Проти минулого місяця випуск автотранспорту зріс на 64%.

Нагадаємо як рахувати акциз на розмитнення "євроблях" за новими пільговими правилам. У більшості випадків вартість розмитнення становить близько 1000-1200 євро.

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