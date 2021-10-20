У Європі виріс попит на електромобілі – продали більше, ніж дизельних

У той же час кількість зареєстрованих нових автомобілів знизилася на 18%

У європейських країнах краще продаються бензинові авто, на них припадає 56% ринку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Європі вперше продали більше електромобілів, ніж дизельних авто. Різниця між ними всього 1%, проте подібні тенденції помітили вперше.

Про це повідомляє УкрАвтопром.

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У серпні 2021 року на європейському ринку на 21% зросла частка продажів електромобілів (як гібридів, так і чисто електричних), а дизельних продали на 20% більше.

У той же час, у європейських країнах краще продаються бензинові авто, на них припадає 56% ринку. Проте, є виняткові регіони, наприклад Норвегія. Там у серпні електромобілі захопили 92% ринку.

Незважаючи на такі показники, по всьому світу спостерігають спад продажів авто. У серпні кількість зареєстрованих нових автомобілів знизилася на 18% порівняно з минулими роками і досягло найнижчого значення з 2014 року. Проте продажі електромобілів виросли на 61%.

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У Європі, у серпні, найкраще продаються:

Volkswagen ID.3 – 7904 одиниці;

Tesla Model 3 – 7824 од.

Раніше ми повідомляли, що на українських заводах у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. Проти минулого місяця випуск автотранспорту зріс на 64%.

Нагадаємо як рахувати акциз на розмитнення "євроблях" за новими пільговими правилам. У більшості випадків вартість розмитнення становить близько 1000-1200 євро.