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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

В Чехии Skoda будет изготавливать дешевые модели Volkswagen

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
19 октября, 16:58
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В задачи чешской компании будет входить не только выпуск авто, а и дальнейшее развитие бюджетной платформы
Бюджетные авто строят для стран, которые развиваются
Бюджетные авто строят для стран, которые развиваются / Фото: Коллаж: Сегодня

Чешская автокомпания Skoda, входящая в концерн Volkswagen Group, будут разрабатывать бюджетные модели MQB-A0.

Об этом сообщает "УкрАвтопром".

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Платформа MQB-A0 лежит в основе Volkswagen Polo и T-Cross, Audi A1 Sportback, Seat Arona и Ibiza, а также Fabia, Kamiq и Scala от Skoda. Также на ней строят автомобили Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. Эти авто строят для стран, которые развиваются.

В задачи чешской компании будет входить не только выпуск авто, а и дальнейшее развитие бюджетной платформы. Кроме того, передача Skoda контроля над MQB-A0 – важный шаг по использованию чешской фирмы в качестве ведущего бренда на развивающихся рынках.

В компании провели независимое исследование, оказалось, что поставки автомобилей с ДВС вырастут на 58% до 7,5 миллионов на этих территориях в течение следующих 10 лет.

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Ранее мы сообщали, что на украинских заводах, в сентябре, собрали 909 транспортных средств. По сравнению с прошлым месяцем, выпуск автотранспорта вырос на 64%.

Напомним как считать акциз на растаможку евроблях по новым льготным правилам. В большинстве случаев стоимость растаможивания составляет около 1000-1200 евро.

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