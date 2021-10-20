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В Европе вырос спрос на электромобили – продали больше, чем дизельных

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
20 октября, 12:55
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В то же время количество зарегистрированных новых автомобилей снизилось на 18%
В европейских странах лучше продаются бензиновые авто, на них приходится 56% рынка
В европейских странах лучше продаются бензиновые авто, на них приходится 56% рынка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе впервые продали больше электромобилей, чем дизельных авто. Разница между ними всего 1%.

Об этом сообщает УкрАвтопром.

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В августе 2021 года на европейском рынке на 21% выросла доля продаж электромобилей (как гибридов, так и чисто электрических), а дизельных продали на 20% больше.

В то же время, в европейских странах лучше продаются бензиновые авто, на них приходится 56% рынка. Однако, существуют исключительные регионы, например Норвегия. Там в августе электромобили захватили 92% рынка.

Несмотря на такие показатели по всему миру наблюдают спад продаж авто. В августе количество зарегистрированных новых автомобилей снизилось на 18% в сравнении с прошлыми годами и достигло самого низкого значения с 2014 года. Однако продажи электромобилей выросли на 61%.

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В Европе, в августе, лучше всего продаются:

  • Volkswagen ID.3 – 7904 единицы;
  • Tesla Model 3 – 7824 ед.

Ранее мы сообщали, что на украинских заводах в сентябре собрали 909 транспортных средств. По сравнению с прошлым месяцем выпуск автотранспорта вырос на 64%.

Напомним, как считать акциз на растаможку "евроблях" по новым льготным правилам. В большинстве случаев стоимость растаможивания составляет около 1000-1200 евро.

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