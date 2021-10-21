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Конкурент Tesla? В Китае запустили производство нового электрокара

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
21 октября, 11:07
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Geely планирует открыть в 10 городах до конца 2021 года сверхбыстрые зарядные станции
Zeekr 001 - это электромобиль премиум-категории
Zeekr 001 - это электромобиль премиум-категории / Фото: Коллаж: Сегодня

В Китае с 23 октября начнут производство китайского электрокара компании Geely, который может стать конкурентом Tesla Model S.

Об этом сообщает УкрАвтопром.

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Zeekr 001 является суббрендом Geely – это электромобиль премиум-категории. Эта модель получила двухмоторную силовую установку, аккумулятор – емкость 100 кВт-часов и 3 варианта стоимостью между 281 тыс. И 360 тыс. юаней (1 146 340- 1 468 620 гривен).

В электромобиля запас хода – от 526 до 712 км в зависимости от режима движения. Его измерили по циклу NEDC, который уже устарел, но до сих пор используется в Китае.

Кроме нового электромобиля, компания планирует открыть в 10 городах до конца 2021 сверхбыстрые зарядные станции мощностью 360 кВт.

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Ранее мы сообщали, что на украинских заводах в сентябре, собрали 909 транспортных средств. А в прошлом месяце выпуск автотранспорта вырос на 64%.

Напомним как считать акциз на растаможку "евроблях" по новым льготным правилам. В большинстве случаев стоимость растаможивания составляет около 1000-1200 евро.

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