Конкурент Tesla? В Китае запустили производство нового электрокара

Geely планирует открыть в 10 городах до конца 2021 года сверхбыстрые зарядные станции

Zeekr 001 - это электромобиль премиум-категории / Фото: Коллаж: Сегодня

В Китае с 23 октября начнут производство китайского электрокара компании Geely, который может стать конкурентом Tesla Model S.

Об этом сообщает УкрАвтопром.

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Zeekr 001 является суббрендом Geely – это электромобиль премиум-категории. Эта модель получила двухмоторную силовую установку, аккумулятор – емкость 100 кВт-часов и 3 варианта стоимостью между 281 тыс. И 360 тыс. юаней (1 146 340- 1 468 620 гривен).

В электромобиля запас хода – от 526 до 712 км в зависимости от режима движения. Его измерили по циклу NEDC, который уже устарел, но до сих пор используется в Китае.

Кроме нового электромобиля, компания планирует открыть в 10 городах до конца 2021 сверхбыстрые зарядные станции мощностью 360 кВт.

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