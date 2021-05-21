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Упал, отжался, снова лег: Bitcoin за два часа потерял 10% стоимости

21 мая, 19:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Утром криптовалюта поднялась выше 42 тысяч за "монету", но не удержалась

Bitcoin лихорадит / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Bitcoin лихорадит / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Bitcoin продолжает лихорадить – после вчерашнего обвала его курса на 30%, криптовалюта продолжает показывать нестабильность, в течение дня 21 мая просев более чем на 11%

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По данным CoinDesk, к 19:00 по киевскому времени биткоин торговался по 36,7 тыс. долларов за "монету", хотя в первую половину дня он поднимался выше 42 тыс., и даже два часа назад он стоил 41,6 тыс. долларов.

Капитализация криптовалюты упала до 687 трлн долл., потеряв 74 трлн.

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Напомним, вчерашний обвал биткоина на 30% за сутки не стал сюрпризом. За последние шесть лет ежедневные колебания криптовалюты более чем на 20% стали довольно частыми. Они более чем в шесть раз превышают волатильность на рынках традиционных валют, например, доллара и евро, подсчитал Майк Долан из Reuters.

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Также сообщалось, что старший аналитик Hamilton Алекс Шустер объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.

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