Обвал биткоина не стал сюрпризом. И это главная проблема криптовалюты

Курс биткоина снизился после заявления Илона Маска, фото: REUTERS/Dado Ruvic

Недавнее падение биткоина на 30% за сутки – абсолютно не уникальное явление для криптовалютного рынка. Оно же – главная его слабость. За последние шесть лет ежедневные колебания более чем на 20% стали довольно частыми. Они более чем в шесть раз превышают волатильность на рынках традиционных валют, например доллара и евро, подсчитал Майк Долан из Reuters. Кроме того, мир беспокоит неэкологичность криптовалют.

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На фоне нового обвала аргументы о плюсах и минусах криптовалюты как обычно разделились между ее поклонниками и противниками, отмечает Долан. Он называет это "слепой верой против мгновенной отмены". Аналитики Deutsche Welle описывают ситуацию немного иначе. Они считают, что криптовалютный рынок – ярчайшая демонстрация "синдрома Тинкербелла". Свое название синдром получил от имени феи из сказки о Петере Пэне. Эта фея существует только до тех пор, пока дети в нее верят.

Не удивил аналитиков и отказ Tesla принимать оплату в биткоинах.

"Хотя некоторые интернет-магазины могут принимать биткоины в качестве оплаты за товары, оцениваемые в долларах, немногие могут справиться с бухгалтерским хаосом. Он возникает из-за особенностей ценообразования в биткоинах, когда его стоимость может меняться на одну пятую всего за несколько часов", - объяснил Долан.

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Еще один аспект, который ставит под сомнение дальнейшие перспективы криптовалюты, – тренд на зеленые технологии и уменьшение выбросов СО 2 . Весь мир отказывается от угля, от двигателей внутреннего сгорания и переходит на альтернативные источники. При этом миллиарды киловатт часов электроэнергии используются для майнинга криптовалюты, практическая ценность которой весьма сомнительна.

"Майнинговий бизнес потребляет больше электроэнергии, чем такие страны, как Украина или Аргентина. С одной стороны, декларируем, что мы будем строить зеленую экономику, а с другой стороны – мы увеличиваем биткоины. Это вступает в конфликт... И рано или поздно с этим будут бороться", – отметил экономист Павел Вернивский в эфире телеканала "Украина 24".

По состоянию на утро 21 мая биткоин снова торгуется в районе 39 тыс. долларов за монету. Вечером накануне криптовалюта попыталась восстановиться после обвала (до него она стоила более 43 тыс. долларов), но смогла подняться только до 42 тыс. долларов, после чего курс снова упал, свидетельствуют данные CoinDesk.

Курс биткоина 21 мая

Напомним, ранее старший аналитик Hamilton Алекс Шустер объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.