Обвал, но не паника. Tesla и крупные игроки рынка отказались избавляться от биткоина

Криптовалюта за сутки потеряла треть своей цены, но многие увидели в этом лишь повод увеличить свои активы в биткоинах

Tesla оставит свои биткоины, заверил Маск / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Критики криптовалюты Bitcoin почувствовали, что наступило их время – они вновь заговорили о слишком сильной волатильности актива. Для этого есть повод: всего за сутки биткоин потерял около 30% стоимости, сначала пробив вниз отметку в 40 тыс. долларов, а позже опустившись в моменте и до 30 тыс. долларов. Но крупные игроки рынка все равно не настроены продавать свои активы в Bitcoin, пишет Crypto.Pro.

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Даже один из виновников нынешнего обвала криптовалюты Илон Маск написал, что у Tesla "алмазные руки", подразумевая, что компания не будет продавать биткоины.

Учредитель Binance Чанпэн Чжао тоже подтвердил свой бычий настрой: "Если вы распродаете активы в панике, вы никогда не разбогатеете на криптовалюте".

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Учредитель MicroStrategy Майкл Сэйлор также подтвердил, что нарастил покупки биткоина и не продавал актив. А известный криптовалютный трейдер Loomdart объявил о покупке биткоинов, когда цена одной монеты составляла 36,5 тыс. долларов.

По данным CoinDesk, к 1:26 по киевскому времени биткоин торговался уже по 39,6 тыс. долларов. То есть цена постепенно восстанавливается.

Курс биткоина 20 мая

"Все встало на свои места. Биткоин не является безопасным убежищем, хеджем против инфляции или средством сбережения наподобие золота. Он просто высокоспекулятивный цифровой актив, который торгуется наряду с другими высокорискованными активами", - предупредил при этом популярный брокер Питер Шифф.

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Напомним, падение биткоина началось после того, как Илон Маск заявил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты. Ранее Маск не раз высказывался в пользу криптовалюты, поэтому рынок воспринял его слова как изменение общей позиции.

Кроме того, Китай ужесточил регулирование в сфере криптовалют. Финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся платежами, Пекин запретил предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.

Напомним, ранее также сообщалось о связи обвала биткоина с ростом цен на золото. Криптовалюта, которую привыкли считать защитным активом, не справилась с давлением инфляции.