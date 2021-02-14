Отставить жадность! Почему биткоин – это не способ сбережения средств

Криптовалюта остается слишком ненадежным активом, а курсовой пузырь может лопнуть в любой момент

Можно ли надолго оставлять свои сбережения в биткоинах? Так иногда делают опытные инвесторы, и за счет роста курса криптовалюты не только сохраняют, но и приумножают капиталы. Но, в отличие от новичков, они никогда не вкладывают в криптовалюту последние деньги. Для обычных граждан Bitcoin – совершенно точно не эталон сбережения средств.

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Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер.

"Высокая волатильность создает высокие риски купить актив по невыгодному курсу. Только жадность может провоцировать незнающего инвестора оставить свои средства на долгий срок в Bitcoin", – предупреждает эксперт.

Если крупный инвестор и пострадает от покупки биткоинов по невыгодному курсу, это не станет губительным для его общего инвестиционного портфеля.

Есть и еще одна причина. Bitcoin – это не средство платежа в привычном понимании. За биткоины нельзя купить хлеб или машину, расплатиться за базовые потребительские нужды и т.п. Для этого криптовалюта – слишком волатильный актив.

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Чтобы биткоин стал платежным средством, ему нужна стабильность. А о ней пока невозможно говорить, так как актив ничем не подкреплен и до сих пор растет в цене только за счет увеличения спроса со стороны пользователей.

Поэтому Шустер не советует увлекаться инвестициями в криптовалюты – маркетинговый пузырь может лопнуть в любой момент.

"Популяризация крипторынка через медийный сектор является маркетинговым ходом. <...> Каждый второй узнал о биткоине через СМИ, блоги, которые говорили о том, как легко простые майнеры становились миллионерами. А сейчас спрос на Bitcoin поддерживают через информацию о том, что медийные лица верят в рост криптовалюты. По сути ничего не меняется, меняются маркетинговые инструменты", – объясняет аналитик.

Напомним, последний рывок курса биткоина начался в декабре-январе. Постепенно курс достиг рекорда в 48 с лишним тысяч долларов, а в ближайшее время у него есть все шансы вырасти до отметки в 50 тысяч.

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