Упав, віджався, знову ліг: Bitcoin за дві години втратив 10% вартості

Вранці криптовалюта піднялася вище 42 тисяч за "монету", але не втрималася

Bitcoin лихоманить / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Bitcoin продовжує лихоманити – після вчорашнього обвалу його курсу на 30%, криптовалюта продовжує показувати нестабільність, протягом дня 21 травня просівши більш, аніж на 11%

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За даними CoinDesk, на 19:00 за київським часом біткоїн торгувався по 36,7 тис. доларів за "монету", хоча в першу половину дня він піднімався вище 42 тис., і навіть дві години тому він коштував 41,6 тис. доларів.

Капіталізація криптовалюти впала до 687 трлн дол., втративши 74 трлн.

Нагадаємо, вчорашній обвал біткоїна на 30% за добу не став сюрпризом. За останні шість років щоденні коливання криптовалюти більш, аніж на 20% стали досить частими. Вони більш як у шість разів перевищують волатильність на ринках традиційних валют, наприклад, долара і євро, підрахував Майк Долан з Reuters.

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Також повідомлялося, що старший аналітик Hamilton Алекс Шустер пояснював сайту "Сьогодні", чому біткоїн – це не спосіб заощадження коштів.