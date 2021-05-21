Обвал біткоіни не став сюрпризом. І це головна проблема криптовалюти

Недавнє падіння біткоїну на 30% за добу – зовсім не унікальне явище для криптовалютного ринку. Воно ж – головна його слабкість. За останні шість років щоденні коливання більш ніж на 20% стали досить частими. Вони більш ніж в шість разів перевищують волатильність на ринках традиційних валют, наприклад долара і євро, підрахував Майк Долан з Reuters. Крім того, світ турбує неекологічність криптовалют.

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На тлі нового обвалу аргументи про плюси і мінуси криптовалют як і зазвичай розділилися між її прихильниками і противниками, зазначає Долан. Він називає це "сліпою вірою проти миттєвої відміни". Аналітики Deutsche Welle описують ситуацію трохи інакше. Вони вважають, що криптовалютний ринок – найяскравіша демонстрація "синдрому Тинкербелла". Свою назву синдром отримав від імені феї з казки про Петерс Пена. Ця фея існує тільки до тих пір, допоки діти в неї вірять.

Не здивувала аналітиків івідмова Tesla приймати оплату в біткоїнах.

"Хоча деякі інтернет-магазини можуть приймати біткоїни в якості оплати за товари, які оцінюються в доларах, мало хто може впоратися з бухгалтерським хаосом. Він виникає через особливості ціноутворення в біткоїну, коли його вартість може змінюватися на одну п'яту всього за кілька годин", – пояснив Долан.

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Ще один аспект, який ставить під сумнів подальші перспективи криптовалюти, – тренд на зелені технології та зменшення викидів СО 2 . Весь світ відмовляється від вугілля, від двигунів внутрішнього згоряння і переходить на альтернативні джерела. При цьому мільярди кіловат годин електроенергії використовуються для майнінгу криптовалюти, практична цінність якої вельми сумнівна.

"Майнінговій бізнес споживає більше електроенергії, ніж такі країни, як Україна чи Аргентина. З одного боку, декларуємо, що ми будемо будувати зелену економіку, а з іншого боку – ми збільшуємо біткоїн. Це викликає конфлікт... І рано чи пізно з цим будуть боротися , – зазначив економіст Павло Вернівський в ефірі телеканалу "Україна 24".

Станом на ранок 21 травня біткоїн знову торгується в районі 39 тис. доларів за монету. Увечері напередодні криптовалюта спробувала відновитися після обвалу (до нього вона коштувала понад 43 тис. доларів), але змогла піднятися лише до 42 тис. доларів, після чого курс знову впав, свідчать дані CoinDesk.

Курс біткоіни 21 травня

Нагадаємо, раніше старший аналітик Hamilton Алекс Шустер пояснював сайту "Сьогодні", чому біткоїн – це не спосіб заощадження коштів.