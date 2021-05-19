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Біткоїн обвалився на 30% і опустився нижче психологічної позначки

19 травня, 09:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Частка головної криптовалюти на ринку опустилася до мінімуму за три роки, але альткоїни теж переживають падіння

Біткоїн падає в ціні

Біткоїн падає в ціні / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Криптовалюта Bitcoin, яка впала минулого тижня, побила курсовий антирекорд. Вартість біткоїну опустилася нижче психологічної позначки 40 тис. доларів. Так низько курс опустився вперше з лютого.

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За даними CoinDesk 19 травня о 8:50 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 39 109 доларів. При цьому трохи раніше курс звалювався і до 38 585 доларів. За останню добу Bitcoin подешевшав на 19,92%, за тиждень падіння склало 31%.

Курс біткоїну 19 травня

Курс біткоїну 19 травня

А за даними CoinMarketCap, частка біткоїну на криптовалютному ринку вперше з червня 2018 роки опустилася нижче 40%.

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Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Разом з біткоїном дешевшають і інші криптовалюти. Ethereum опустився до 2962 доларів, впавши на 31% за тиждень. Dogecoin подешевшав на 17,28% за тиждень до 0,41 долара.

Падіння біткоїну почалося після того, як Ілон Маск заявив, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїни через побоювання стосовно екологічності видобутку криптовалюти. Раніше Маск не раз висловлювався на користь криптовалюти, тому ринок сприйняв його слова як зміну загальної позиції.

До речі, сам Маск зараз теж зазнає втрат – він перестав бути другим у рейтингу найбагатших людей планети. Причиною стало падіння акцій Tesla. При цьому на днях Маск в прямому ефірі жартував про синдром Аспергера, свою дивну мову, відправку людей на Марс та ім'я сина:

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