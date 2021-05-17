Біткоїн за 100 тис. доларів? Що буде з курсом криптовалюти – три сценарії

Головна криптовалюта світу ще може зрости, причому вдвічі-втричі, але й новий обвал також не виключається

Курс біткоїну безпосередньо залежить від рівня хайпу. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Курс біткоїну почав відновлюватися після чергового обвалу на тлі заяв Ілона Маска. Незважаючи на добове падіння майже на 9%, головна криптовалюта знову наблизилася до позначки в 45 тис. доларів за коїн, і вже видно корекцію курсу. При цьому прогнози на кінець 2021 року залишаються такими:

песимістичний сценарій – падіння Bitcoin до діапазону 30 тис. за монету;

помірно оптимістичний сценарій – зростання Bitcoin до 80 тис. доларів;

оптимістичний сценарій – досягнення діапазону в 100 тис. за монету.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів головний стратег з криптовалюти компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

Зростання біткоїну до 80 тис. доларів, на його думку, можливе за умови, що ціна протестує 39 тис. доларів і там активізується набір довгих позицій. Зростання до 100 тис. доларів може статися за падіння фондового ринку США та політичних конфліктів між Китаєм, ЄС та США.

Песимістичний сценарій може втілитися в життя в разі низького попиту на Bitcoin через жорстке регулювання і відверту дорожнечу активу. Крім того, може позначитися зростання попиту на дрібні криптовалюти, бо вони більш доступні для покупки і більш волатильні.

"Крипторинок не є інструментом гарантованого отримання прибутку, а криптовалюти не піддаються логічним прогнозам. Тому будь-які оцінки можна сміливо називати здогадками... Bitcoin цікавий, поки на нього є попит у світі та є волатильність. Однак волатильність, а значить, і попит великої кількості гравців, є і в альткоїнах. Тобто торгувати Bitcoin – справа невдячна... Якщо є гроші, які можна віддати як експеримент "авось вийде заробити", то Bitcoin можна розглядати. Але водночас потрібно бути готовим, що будь-які інвестиції можуть перетворитися на нуль" , – попередив експерт.

Вранці по Києву 17 травня біткоїн, за даними CoinDesk, торгується в районі 44,8 тис. доларів за монету. На графіку вже видно невелике зростання криптовалюти:

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Біткоїн пішов угору, але до повного відновлення ще далеко

Нагадаємо, Tesla інвестувала в біткоїн 1,5 млрд доларів на початку 2021 року та зафіксувала частину прибутку у першому кварталі. Але в травні засновник компанії Ілон Маск повідомив, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах через побоювання стосовно екологічності видобутку криптовалюти. Після цього вартість біткоїну значно знизилася.