Обвал, але не паніка. Tesla та великі гравці ринку відмовилися продавати біткоїни

Криптовалюта за добу втратила третину своєї ціни, але багато хто побачив у цьому лише привід збільшити свої активи в біткоїні

Tesla залишить свої біткоїни, запевнив Маск / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Критики криптовалюти Bitcoin відчули, що настав їх час – вони знову заговорили про надто сильну волатильність активу. Для цього є привід: всього за добу біткоїн втратив близько 30% вартості, спочатку пробивши вниз позначку в 40 тис. доларів, а пізніше впавши в моменті й до 30 тис. доларів. Але великі гравці ринку все одно не налаштовані продавати свої активи в Bitcoin, пише Crypto.Pro.

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Навіть один з винуватців нинішньої обвалу криптовалюти Ілон Маск написав, що у Tesla "алмазні руки", маючи на увазі, що компанія не буде продавати біткоїни.

Засновник Binance Чанпен Чжао теж підтвердив свій бичачий настрій: "Якщо ви розпродали активи в паніці, ви ніколи не розбагатієте на криптовалюті" .

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Засновник MicroStrategy Майкл Сейлор також підтвердив, що наростив покупки біткоїну і не продавав актив. А відомий крпптовалютний трейдер Loomdart оголосив про покупку біткоїну, коли ціна однієї монети становила 36,5 тис. доларів.

За даними CoinDesk, о 9:26 за київським часом біткоїни торгувався вже по 39,6 тис. доларів. Тобто ціна поступово відновлюється.

"Все встало на свої місця. Біткоїн не є безпечним притулком, хеджем проти інфляції або засобом заощадження на зразок золота. Він просто високоспекулятивний цифровий актив, що торгується поряд з іншими високоризикованими активами", – попередив при цьому популярний брокер Пітер Шифф.

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Нагадаємо, падіння біткоїну почалося після того, як Ілон Маск заявив, що Tesla перестає приймати оплату в біткоїнах через побоювання стосовно екологічності видобутку криптовалют. Раніше Маск не раз висловлювався на користь криптовалюта, тому ринок сприйняв його слова як зміну загальної позиції.

Крім того, Китай посилив регулювання в сфері криптовалюти. Фінансовим установам і компаніям, які займаються платежами, Пекін заборонив надавати послуги, пов'язані з криптовалютними транзакціями.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося про зв'язок обвалу біткоїну з ростом цін на золото. Криптовалюта, яку звикли вважати захисним активом, не впоралася з тиском інфляції.