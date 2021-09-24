Китай пообещал нанести "тяжелый удар" криптовалюте

Трейдеры перешли на внебиржевые платформы и офшорные биржи, чтоб обойти правила Китая, которые касаются криптовалют

Китай расширил запрет на криптовалютные транзакции / Фото: Коллаж: Сегодня

Китай запретил все криптовалютные транзакции и пообещал искоренить способы заработка цифровых активов.

Как пишет Bloomberg, в Китае уже действуют правила, запрещающие банкам предлагать услуги, связанные с криптовалютой.

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Народный банк Китая сообщил, что транзакции, связанные с криптовалютой, будут считаться незаконной финансовой деятельностью, включая услуги, предоставляемые оффшорными биржами. Китай считает, что криптовалюты, включая Bitcoin и Tether, не являются фиатной валютой (не подкрепленной реальной стоимостью) и не могут быть распространены.

После такого заявления Bitcoin резко упал на 8% до примерно 41 000 долларов по состоянию на 09:00 утра в Нью-Йорке. Из-за связи криптовалюты с мошенничеством китайские чиновники намерены и дальше пресекать криптовалютную торговлю.

"Запрет Китая на все операции по торговле криптовалютой окажет некоторое краткосрочное влияние на оценку валюты, но долгосрочные последствия, вероятно, будут приглушены", - сказал доцент кафедры финансов в Warwick Business School Ганеш Вишванат Натрадж.

"Чаевые" за контент в криптовалюте

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Twitter заявил, что теперь пользователи могут давать "чаевые" своим любимым авторам в социальной сети, используя биткоины.

В мае компания представила "чаевые" в качестве тестовой функции. Этот эксперимент поможет создателям зарабатывать деньги от своих подписчиков за контент, который они публикуют в Twitter.

Функция донатов в криптовалюте теперь доступна для всех пользователей iOS. Опция криптовалюты позволит пользователям привязать свои Cash App, Patreon, Venmo, Chipper, Bandcamp, Razorpay, GoFundMe, PicPay и Wealthsimple Cash со своими аккаунтами Twitter и отдельными твитами, чтоб получить средства.

Биткоин рухнул ниже 40 тыс. долларов

В начале августа криптовалюта падала до 38 163 долларов США.

22 сентября биткоин ненадолго упал ниже 40 000 долларов США впервые с августа.

Падение криптовалюты произошло из-за критики со стороны регуляторов.

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Напомним, что основатель хедж-фонда Bridgewater миллиардер Рэй Далио рассказал, в каком случае регулирующие органы могут уничтожить биткоин.

За 2020 год биткоин вырос более чем на 300%. В начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле.