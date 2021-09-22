Биткоин рухнул ниже 40 тыс. долларов впервые с августа

В начале августа криптовалюта падала до 38 163 долларов США

Стоимость Bitcoin падала ниже 40 000 долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

22 сентября биткоин ненадолго упал ниже 40 000 долларов США впервые с августа. Падение криптовалюты произошло из-за критики со стороны регуляторов.

Пишет Bloomberg.

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Крупнейшая криптовалюта прервала трехдневную полосу неудач, поднявшись на 2,9% до 42 132 долларов США по состоянию на 8:34 утра по киевскому времени в среду. Но перед этим биткоин упал на 3,2% до 39 612 долларов США.

Опасения по поводу распространения долгового кризиса крупнейшего застройщика Китая Evergrande Group и ожидания того, что предстоящее заседание Федеральной резервной системы будет сигнализировать о сокращении покупок активов в конце этого года, являются одними из препятствий для инвесторов.

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"Биткоин не застрахован от распродажи рискованных активов на традиционных рынках. Bitcoin должен занять скользящую среднюю на уровне 46 000 долларов США в течение 200 дней и укрепиться, прежде чем можно будет коллективно вздохнуть", – заявил соучредитель крипто-кредитора Nexo Энтони Тренчев.

Стоимость биткоина по Киеву по состоянию на 12:50 22 сентября составляла 42 399 доллар США.

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В Сальвадоре Bitcoin стал официальным платежным средством

В Сальвадоре с 7 сентября самая популярная криптовалюта – биткоин – приравнялась к американскому доллару и стала официальным платежным средством.

Владельцы биткоина могут оплачивать криптовалютой любые услуги и товары в стране.