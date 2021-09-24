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"Чаевые" за контент в криптовалюте – Twitter добавил новую функцию

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
24 сентября, 17:25
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Функция донатов в криптовалюте теперь доступна для всех пользователей iOS, а в ближайшее время будет доступна для Android
Теперь за использование Twitter можно получать оплату в биткоинах
Теперь за использование Twitter можно получать оплату в биткоинах / Фото: Коллаж: Сегодня

Twitter заявил, что теперь пользователи могут давать "чаевые" своим любимым авторам в социальной сети, используя биткоины.

Об этом пишет CNBC.

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Еще в мае компания представила "чаевые" в качестве тестовой функции. Этот эксперимент поможет создателям зарабатывать деньги от своих подписчиков за контент, который они публикуют в Twitter.

Штатный менеджер по продуктам Twitter Эстер Кроуфорд сообщила, что функция донатов в криптовалюте теперь доступна для всех пользователей iOS. Опция криптовалюты позволит пользователям привязать свои Cash App, Patreon, Venmo, Chipper, Bandcamp, Razorpay, GoFundMe, PicPay и Wealthsimple Cash со своими аккаунтами Twitter и отдельными твитами, чтоб получить средства.

Раньше пользователи могли давать "чаевые" обычной валютой, используя более традиционные платежные сервисы, такие как приложение Square’s Cash и PayPal's Venmo. Компания также позволит пользователям добавлять свои биткоин-адреса для отправки и получения подсказок по криптовалюте.

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Но Twitter не берет часть денег, отправленных через функцию "Советы" (Tips). Twitter заявил, что также экспериментирует с функцией, которая позволит пользователям проверять и демонстрировать свои коллекции цифровых активов NFT в социальной сети. Но подробностей по этому поводу компания не предоставила.

Биткоин рухнул ниже 40 тыс. долларов

  • В начале августа криптовалюта падала до 38 163 долларов США.
  • 22 сентября биткоин ненадолго упал ниже 40 000 долларов США впервые с августа.
  • Падение криптовалюты произошло из-за критики со стороны регуляторов.

В Сальвадоре Bitcoin стал официальным платежным средством

В Сальвадоре с 7 сентября самая популярная криптовалюта – биткоин – приравнялась к американскому доллару и стала официальным платежным средством.

Владельцы биткоина могут оплачивать криптовалютой любые услуги и товары в стране.

  • Напомним, что основатель хедж-фонда Bridgewater миллиардер Рэй Далио рассказал, в каком случае регулирующие органы могут уничтожить биткоин.
  • За 2020 год биткоин вырос более чем на 300%. В начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле.
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