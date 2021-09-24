Китай пообіцяв нанести "важкий удар" криптовалюті

Китай заборонив всі криптовалютні транзакції і пообіцяв викорінити способи заробітку цифрових активів.
Як пише Bloomberg, у Китаї вже діють правила, що забороняють банкам пропонувати послуги, пов'язані з криптовалютами.
Народний банк Китаю повідомив, що транзакції, пов'язані з криптовалютами, будуть вважатися незаконною фінансовою діяльністю, включаючи послуги, що надаються офшорними біржами. Китай вважає, що криптовалюта, включаючи Bitcoin і Tether, не є фіатною валютою (не підкріпленою реальною вартістю) і не можуть бути поширені.
Після такої заяви Bitcoin різко впав на 8% до приблизно 41 000 доларів за станом на 09:00 ранку в Нью-Йорку. Через зв'язку криптовалюта з шахрайством китайські чиновники мають намір і далі припиняти кріптовалютную торгівлю.
"Заборона Китаю на всі операції з торгівлі криптовалютами надасть деякий короткостроковий вплив на оцінку валюти, але довгострокові наслідки, ймовірно, будуть приглушені", – сказав доцент кафедри фінансів в Warwick Business School Ганеш Вішванат Натрадж.
"Чайові" за контент в криптовалюті
Twitter заявив, що тепер користувачі можуть давати "чайові" своїм улюбленим авторам в соціальній мережі, використовуючи біткоїни.
У травні компанія представила "чайові" в якості тестової функції. Цей експеримент допоможе творцям заробляти гроші від своїх передплатників за контент, який вони публікують в Twitter.
Функція донатів в криптовалюті тепер доступна для всіх користувачів iOS. Опція криптовалют дозволить користувачам прив'язати свої Cash App, Patreon, Venmo, Chipper, Bandcamp, Razorpay, GoFundMe, PicPay і Wealthsimple Cash до своїх акаунтів Twitter і окремих твітів, щоб отримати кошти.
Біткоїн звалився нижче 40 тис. доларів
- На початку серпня криптовалюта падала до 38 163 доларів США.
- 22 вересня біткоїн ненадовго впав нижче 40 000 доларів США вперше з серпня.
- Падіння криптовалюти відбулося через критику з боку регуляторів.
Нагадаємо, що засновник хедж-фонду Bridgewater мільярдер Рей Даліо розповів, в якому випадку регулюючі органи можуть знищити біткоїн.
За 2020 рік біткоїн виріс більш ніж на 300%. На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.