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Китай пообіцяв нанести "важкий удар" криптовалюті

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
24 вересня, 19:28
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Трейдери перейшли на позабіржові платформи і офшорні біржі, щоб обійти правила Китаю, які стосуються криптовалют
Китай розширив заборону на криптовалютні транзакції
Китай розширив заборону на криптовалютні транзакції / Фото: Колаж: Сьогодні

Китай заборонив всі криптовалютні транзакції і пообіцяв викорінити способи заробітку цифрових активів.

Як пише Bloomberg, у Китаї вже діють правила, що забороняють банкам пропонувати послуги, пов'язані з криптовалютами.

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Народний банк Китаю повідомив, що транзакції, пов'язані з криптовалютами, будуть вважатися незаконною фінансовою діяльністю, включаючи послуги, що надаються офшорними біржами. Китай вважає, що криптовалюта, включаючи Bitcoin і Tether, не є фіатною валютою (не підкріпленою реальною вартістю) і не можуть бути поширені.

Після такої заяви Bitcoin різко впав на 8% до приблизно 41 000 доларів за станом на 09:00 ранку в Нью-Йорку. Через зв'язку криптовалюта з шахрайством китайські чиновники мають намір і далі припиняти кріптовалютную торгівлю.

"Заборона Китаю на всі операції з торгівлі криптовалютами надасть деякий короткостроковий вплив на оцінку валюти, але довгострокові наслідки, ймовірно, будуть приглушені", – сказав доцент кафедри фінансів в Warwick Business School Ганеш Вішванат Натрадж.

"Чайові" за контент в криптовалюті

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Twitter заявив, що тепер користувачі можуть давати "чайові" своїм улюбленим авторам в соціальній мережі, використовуючи біткоїни.

У травні компанія представила "чайові" в якості тестової функції. Цей експеримент допоможе творцям заробляти гроші від своїх передплатників за контент, який вони публікують в Twitter.

Функція донатів в криптовалюті тепер доступна для всіх користувачів iOS. Опція криптовалют дозволить користувачам прив'язати свої Cash App, Patreon, Venmo, Chipper, Bandcamp, Razorpay, GoFundMe, PicPay і Wealthsimple Cash до своїх акаунтів Twitter і окремих твітів, щоб отримати кошти.

Біткоїн звалився нижче 40 тис. доларів

  • На початку серпня криптовалюта падала до 38 163 доларів США.
  • 22 вересня біткоїн ненадовго впав нижче 40 000 доларів США вперше з серпня.
  • Падіння криптовалюти відбулося через критику з боку регуляторів.
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Нагадаємо, що засновник хедж-фонду Bridgewater мільярдер Рей Даліо розповів, в якому випадку регулюючі органи можуть знищити біткоїн.

За 2020 рік біткоїн виріс більш ніж на 300%. На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.

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