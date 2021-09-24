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"Чайові" за контент в криптовалюті – Twitter додав нову функцію

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
24 вересня, 17:25
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Функція донатів в криптовалюті тепер доступна для всіх користувачів iOS, а найближчим часом буде доступна для Android
Тепер за використання Twitter можна отримувати оплату в біткоїнах
Тепер за використання Twitter можна отримувати оплату в біткоїнах / Фото: Колаж: Сьогодні

Twitter заявив, що тепер користувачі можуть давати "чайові" своїм улюбленим авторам в соціальній мережі, використовуючи біткоїни.

Про це пише CNBC.

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Ще в травні компанія представила "чайові" в якості тестової функції. Цей експеримент допоможе творцям заробляти гроші від своїх підписників за контент, який вони публікують в Twitter.

Штатний менеджер з продукції Twitter Естер Кроуфорд повідомила, що функція донатів в криптовалюті тепер доступна для всіх користувачів iOS. Опція криптовалюти дозволить користувачам прив'язати свої Cash App, Patreon, Venmo, Chipper, Bandcamp, Razorpay, GoFundMe, PicPay і Wealthsimple Cash зі своїми профілями уTwitter і окремими твітами, щоб отримати кошти.

Раніше користувачі могли давати "чайові" звичайною валютою, використовуючи більш традиційні платіжні сервіси, такі як додаток Square's Cash і PayPal's Venmo. Компанія також дозволить користувачам додавати свої біткоїни-адреси для відправки та отримання підказок по криптовалюті.

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Але Twitter не бере частину грошей, відправлених через функцію "Поради" (Tips). Twitter заявив, що також експериментує з функцією, яка дозволить користувачам перевіряти і демонструвати свої колекції цифрових активів NFT в соціальній мережі. Але подробиць з цього приводу компанія не надала.

Біткоїн звалився нижче 40 тис. доларів

  • На початку серпня криптовалюта падала до 38 163 доларів США.
  • 22 вересня біткоїн ненадовго впав нижче 40 000 доларів США вперше з серпня.
  • Падіння криптовалюти відбулося через критику з боку регуляторів.

У Сальвадорі Bitcoin став офіційним платіжним засобом

У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн – прирівнявся до американського долара і став офіційним платіжним засобом.

Власники біткоїна можуть оплачувати криптовалютою будь-які послуги і товари в країні.

  • Нагадаємо, що засновник хедж-фонду Bridgewater мільярдер Рей Даліо розповів, в якому випадку регулюючі органи можуть знищити біткоїн.
  • За 2020 рік біткоїн виріс більш ніж на 300%. На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.
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