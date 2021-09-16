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Мільярдер Рей Даліо припустив, коли біткоїн можуть знищити

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
16 вересня, 13:30
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Успіх криптовалюти може спровокувати її загибель, але водночас біткоїн – це хороша альтернатива готівці
Рей Даліо назвав умову знищення біткоїну
Рей Даліо назвав умову знищення біткоїну / Фото: Колаж: Сьогодні

Засновник хедж-фонду Bridgewater і мільярдер Рей Даліо розповів, в якому випадку регулюючі органи можуть знищити біткоїн.

Про це він розповів в інтерв'ю CNBC.

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"Якщо це (біткоїн – ред.) Дійсно буде мати успіх, вони вб'ють його або спробують убити. І я думаю, вони вб'ють його, бо у них є способи зробити це", – сказав мільярдер.

Рей Даліо розповів, що легалізація біткоїну в Сальвадорі не може зрівнятися з тим, що, наприклад, в Китаї та Індії вводять обмеження на оборот криптовалют, а в США як і раніше говорять про те, як це можна регулювати і контролювати.

У той же час мільярдер додав, що біткоїн – це хороша альтернатива готівці.

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За словами Даліо, для інвесторів зростає привабливість криптовалюти в умовах сучасної світової економіки, якій притаманні:

  • збільшення боргу
  • грошово-кредитна експансія
  • інфляція

За останні 12 місяців біткоїн виріс більш ніж в чотири рази. Цього року ціна за біткоїн перевищувала $ 60 000.

У Сальвадорі Bitcoin став офіційним платіжним засобом

У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн – прирівнялась до американського долара і стала офіційним платіжним засобом.

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Власники біткоїну можуть оплачувати криптовалютою будь-які послуги і товари в країні.

Нагадаємо, що на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.

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