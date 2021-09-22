Біткоїн звалився нижче 40 тис. доларів вперше з серпня

22 вересня біткоїн ненадовго впав нижче 40 000 доларів США вперше з серпня. Падіння криптовалюти відбулося через критику з боку регуляторів.
Пише Bloomberg .
Найбільша криптовалюта перервала триденну смугу невдач, піднявшись на 2,9% до 42 132 доларів США за станом на 8:34 ранку за київським часом в середу 22 вересня. Але перед цим біткоїн впав на 3,2% до 39 625 доларів США.
Побоювання стосовно поширення боргової кризи найбільшого забудовника Китаю Evergrande Group і очікування того, що майбутнє засідання Федеральної резервної системи буде сигналізувати про скорочення покупок активів в кінці цього року, є одними з перешкод для інвесторів.
"Біткоїн не застрахований від розпродажу ризикованих активів на традиційних ринках. Bitcoin повинен зайняти місце на рівні 46 000 долларів США протягом 200 днів і зміцнитися, перш ніж можна буде колективно видихнути", – заявив співзасновник крипто-кредитора Nexo Ентоні Тренчев.
Вартість біткоїна по Києву на 12:50 22 вересня становила 42 399 доларів США.
У Сальвадорі Bitcoin став офіційним платіжним засобом
У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн- прирівнявся до американського долара і став офіційним платіжним засобом.
Власники біткоїну можуть оплачувати криптовалюта будь-які послуги і товари в країні.
- Нагадаємо, що засновник хедж-фонду Bridgewater мільярдер Рей Даліо розповів, в якому випадку регулюючі органи можуть знищити біткоїн.
- За 2020 рік біткоїн виріс більш ніж на 300%. На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.