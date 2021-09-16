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Миллиардер Рэй Далио предположил, когда биткоин могут уничтожить

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
16 сентября, 13:30
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Успех криптовалюты может спровоцировать ее гибель, но в то же время биткоин – это хорошая альтернатива наличным деньгам
Рэй Далио назвал условие уничтожения биткоина
Рэй Далио назвал условие уничтожения биткоина / Фото: Коллаж: Сегодня

Основатель хедж-фонда Bridgewater и миллиардер Рэй Далио рассказал, в каком случае регулирующие органы могут уничтожить биткоин.

Об этом он рассказал в интервью CNBC.

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"Если это (биткоин – ред.) действительно будет иметь успех, они убьют его и попытаются убить. И я думаю, они убьют его, потому что у них есть способы сделать это", – сказал миллиардер.

Рэй Далио рассказал, что легализация биткоина в Сальвадоре не может сравниться с тем, что, например, в Китае и Индии вводят ограничения на оборот криптовалюты, а в США по-прежнему говорят о том, как это регулировать и контролировать.

В то же время миллиардер добавил, что биткоин – это хорошая альтернатива наличным деньгам.

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По словам Далио, для инвесторов возрастает привлекательность криптовалюты в условиях современной мировой экономики, которой присущи:

  • увеличение долга
  • денежно-кредитная экспансия
  • инфляция

За последние 12 месяцев биткоин вырос более чем в четыре раза. В этом году цена за биткоин превышала $60 000.

В Сальвадоре Bitcoin стал официальным платежным средством

В Сальвадоре с 7 сентября самая популярная криптовалюта – биткоин – приравнялась к американскому доллару и стала официальным платежным средством.

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Владельцы биткоина могут оплачивать криптовалютой любые услуги и товары в стране.

Напомним, что в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле.

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