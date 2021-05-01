Биткоин снова на качелях: каким будет курс в первую неделю мая

Рынок криптовалют сфокусировался на фондовых индексах США и судебном разбирательстве Ripple с Комиссией по ценным бумагам и биржам

Биткоин в последние недели апреля пережил серьезные колебания – курс упал ниже 50 тыс. долларов, потом вырос до 56 тыс. на фоне публикации финансовой отчетности Facebook, а потом снова ушел в откат. В первую неделю мая коррекция на рынке криптовалюты, скорее всего продолжится, курс будет колебаться в районе 52-53 тыс. долларов. Но такой расклад будет приемлемым, только если на фондовом рынке США сохранится оптимизм относительно большинства активов. Если же этого не произойдет, биткоин может подорожать до 60 тыс. долларов.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

"Информационный приоритет для крипторынка – реакция на заявления президента Америки Джо Байдена о повышении налогов на богатство и неготовности ФРС США менять монетарную политику. <...> Среди событий крипторынка как фактор поддержки всему сегменту выделим намерения Ripple провести IPO и стать публичной компанией в случае победы в суде над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эта новость горячо обсуждается в кругах криптотрейдеров", – добавил Ковальчук.

Напомним, еще недавно биткоин пробивал вверх отметку в 64 000 долларов. Такой рост был связан такой рост с выходом крупнейшей криптовалютной биржи США Coinbase на IPO.

Ранее старший аналитик Hamilton Алекс Шустер уже объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.