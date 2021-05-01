Біткоїн знову на гойдалках: яким буде курс в перший тиждень травня

Ринок криптовалюти сфокусувався на фондових індексах США і судовій суперечці Ripple з Комісією з цінних паперів і бірж

Біткоїн в останні тижні квітня пережив серйозні коливання – курс у упав нижче 50 тис. доларів, потім виріс до 56 тис. на тлі публікації фінансової звітності Facebook, а потім знову пішов у відкат. У перший тиждень травня корекція на ринку криптовалюти швидше за все продовжиться, курс коливатиметься в районі 52-53 тис. доларів. Але такий розклад буде прийнятним, тільки якщо на фондовому ринку США збережеться оптимізм щодо більшості активів. Якщо ж цього не станеться, біткоїн може подорожчати до 60 тис. доларів.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" озвучив головний стратег по криптовалюта компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

"Інформаційний пріоритет для крипторинку – реакція на заяви президента Америки Джо Байдена про підвищення податків на багатство і неготовність ФРС США змінювати монетарну політику. <...> Серед подій крипторинку як фактор підтримки всьому сегменту виділимо наміри Ripple провести IPO і стати публічною компанією в разі перемоги в суді над Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC). Ця новина гаряче обговорюється в колах криптотрейдеров", – додав Ковальчук.

Нагадаємо, ще недавно біткоїн пробивав вгору позначку в 64 000 доларів. Таке зростання було пов'язане таке зростання з виходом найбільшої криптовалютной біржі США Coinbase на IPO.

Раніше старший аналітик Hamilton Алекс Шустер вже пояснював сайту "Сегодня", чому біткоїн – це не спосіб заощадження коштів.