Третій рекорд за два дні. Біткоїн вийшов на новий історичний максимум

Зростання курсу за рік вже перевищило 120 відсотків, а капіталізація злетіла на 200 млн доларів за добу

Біткоїн побив ціновий рекорд, перевищивши позначку в 64 тисячі доларів за токен. Новий історичний максимум криптовалюти – 64 829 доларів. Напередодні біткоїн двічі за день оновлював рекорди. Аналітики пов'язують таке зростання з виходом найбільшої криптовалютної біржі США Coinbase на IPO.

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Про це свідчать дані CoinDesk.

Зростання курсу криптовалюти за рік (порівняно з 14 квітня 2020 року) становить вже 120,47%. Минулий пік вартості криптовалюти був зафіксований місяць тому, коли курс біткоїну піднявся вище за 60 тисяч доларів.

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Капіталізація головної криптовалюти становить 1,2 млрд доларів. Це вже на 200 млн доларів більше, ніж було день тому.

Нагадаємо, аналітики вважають, що біткоїн найближчим часом може подорожчати і до 75 тисяч доларів – на тлі лістингу Coinbase (COIN) на NYSE.

Тим часом старший аналітик Hamilton Алекс Шустер вже пояснював сайту "Сьогодні", чому біткоїни – це не спосіб заощадження коштів.

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