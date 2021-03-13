Біткоїн побив власний рекорд: вже понад 60 тисяч доларів

Криптовалюта різко пішла вгору і подолала одразу два психологічних бар'єри

Після значного падіння в ціні в лютому біткоїн встановив новий рекорд вартості і сягнув позначки в 60 тисяч доларів за один токен.

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Про це свідчить інформація на сайті Investing, який посилається на дані кріптобіржі Bitfinex.

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Вдень 13 березня Bitcoin зробив різкий стрибок і досяг психологічної позначки в 59 тисяч, а після незначного зниження знову відновив зростання і о 12:36 зупинився на 60 167 доларах.

Це майже на 3,4 тисячі доларів, або 6%, більше, ніж добу тому.

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Наразі один токен котирується за курсом 59 902 долара.

Нагадаємо, попередній рекорд – 58 332 долари – біткоїн встановив 22 лютого. Але експерт розповів сайту "Сьогодні", чого варто чекати від курсу цієї криптовалюти найближчим часом.

Як ми вже писали, минулого місяця стало відомо про те, що американська автомобільна компанія Tesla інвестувала 1,5 млрд доларів в біткоїни і оголосила, що прийматиме їх в якості валюти. Власник компанії Ілон Маск назвав це рішення безрозсудним.

Відео: Сьогодні

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