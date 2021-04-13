Біткоїн вийшов на новий історичний рекорд

Головна криптовалюта оновила максимум. За рік вона подорожчала на 108%, і аналітики вважають, що це далеко не кінець курсового ралі

Біткоїн встановив новий рекорд вартості та перевищив позначку в 62 тисячі доларів за один токен. Новий історичний максимум криптовалюти – 62 568 доларів. Минулий пік був зафіксований місяць тому, коли курс біткоїну піднявся вище 60 тисяч доларів.

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Про це свідчать дані CoinDesk.

Зростання курсу криптовалюти за рік (у порівнянні з 13 квітня 2020 року) склало вже 108,91%.

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Капіталізація головної криптовалюти становить 1,17 млрд доларів.

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Як вважає старший аналітик Bestchange Микита Зуборев, біткоїн найближчим часом може подорожчати і до 75 тисяч доларів.

"Позитивні очікування на тлі лістингу Coinbase (COIN) на NYSE можуть створити імпульс для короткострокового зростання. Якщо першою криптовалюта вдасться закріпитися на новому рівні, тоді до кінця місяця очікуємо переходу ціни в коридор 70-75 тисяч доларів" , – цитує аналітика РБК.

Нагадаємо, раніше старший аналітик Hamilton Алекс Шустер пояснив сайту "Сьогодні", чому біткоїн – це не спосіб заощадження коштів.

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