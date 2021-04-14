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Третий рекорд за два дня. Биткоин вышел на новый исторический максимум

14 апреля, 09:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Повышение курса за год уже превысило 120 процентов, а капитализация взлетела на 200 млн долларов за сутки

Биткоин побил ценовой рекорд, превысив отметку в 64 тысячи долларов за токен. Новый исторический максимум криптовалюты – 64 828 долларов. Накануне биткоин дважды за день обновлял рекорды. Аналитики связывают такой рост с выходом крупнейшей криптовалютной биржи США Coinbase на IPO.

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Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Рост курса криптовалюты за год (по сравнению с 14 апреля 2020 года) составил уже 120,47%. Прошлый пик стоимости криптовалюты был зафиксирован месяц назад, когда курс биткоина поднялся выше 60 тысяч долларов.

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Капитализация главной криптовалюты составляет 1,2 млрд долларов. Это уже на 200 млн долларов больше, чем было днем ранее.

Напомним, аналитики считают, что биткоин в ближайшее время может подорожать и до 75 тысяч долларов – на фоне листинга Coinbase (COIN) на NYSE.

При этом старший аналитик Hamilton Алекс Шустер уже объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.

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Источник: Сегодня

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