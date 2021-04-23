Драматичне падіння: курс біткоїну обвалився після рекордів

Трейдери радять не впадати у відчай і сприймати падіння курсу як можливість придбати криптовалюту подешевше

Біткоїн вперше за півтора місяці впав нижче 50 000 доларів. Криптовалюта вже перебувала в стані корекції після рекордного зростання, падіння посилилося через відключення електрики в Китаї – там проводяться масові перевірки безпеки енергосистеми.

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За даними CoinDesk, до 10 ранку за київським часом 23 квітня біткоїн торгувався на рівні 48 905 доларів за коїн. Трохи раніше криптовалюта обвалювалась до 48 401 долара. Падіння за добу вже склало 9,97%.

Зниження за тиждень склало майже на 22%. В результаті капіталізація криптовалюти опустилася нижче трильйона доларів.

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Трейдер Тон Вейс припустив, що багато учасників ринку піддалися паніці після появи новин з Китаю. Період масованих продажів криптовалюти він назвав хорошим часом для покупки активу, пише Forklog. Проблеми з електропостачанням в КНР мають закінчитися в найближчі тижні, а тому ринок прийде в ному, вважають трейдери.

Інші криптовалюти традиційно падають в ціні слідом за біткоїном. Ethereum втратив 11,75%, а популярний останнім часом Dogecoin просів з 0,5 долара коїн до 0,2 долара.

Нагадаємо, ще недавно біткоїн пробивав вгору позначку в 64 000 доларів. Таке зростання було пов'язане таке зростання з виходом найбільшої криптовалютної біржі США Coinbase на IPO.

Раніше старший аналітик Hamilton Алекс Шустер вже пояснював сайту "Сьогодні", чому біткоїн – це не спосіб заощадження коштів.

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